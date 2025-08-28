Reuters dejó de compartir ubicaciones en Gaza con Israel después de que los ataques de las FDI mataran a "tantos periodistas" [ENG]

Las fuerzas israelíes han matado a tantos periodistas que Reuters ha dejado de compartir la ubicación de sus equipos en la Franja de Gaza con el ejército del país, según informó la agencia internacional de noticias a NBC News. Un camarógrafo de Reuters, que operaba regularmente su puesto en directo en la azotea del Hospital Nasser, fue uno de los cinco periodistas entre las 22 personas que murieron en un ataque israelí contra las instalaciones el lunes.