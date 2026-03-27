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La reubicación de festivales en València: ¿hay espacio tras el fallo por ruido en la Ciutat de les Arts?

La reubicación de festivales en València: ¿hay espacio tras el fallo por ruido en la Ciutat de les Arts?

La Marina Sur, que antes acogía grandes eventos, ahora tiene limitaciones de aforo, mientras que reducir los decibelios es inviable para los promotores ante la normativa municipal

| etiquetas: conciertos , festivales , valencia
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3 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A tomar por el culo los festivales y conciertos en los sitios mas grandes al aire libre de la ciudad, ole ole, bajadita de precios de la ciudad
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#2 Troglobyte
Gran noticia. Ojalá se acabe con esa lacra. Los conciertos de ese aforo en recintos cerrados. Que descarten la idea de hacer dinero a costa de molestar a los demás y haciendo uso de espacios públicos a base de sobrecitos
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Autarca #3 Autarca
#2 Todo son risas, hasta que tienes que pasarte todo el festival sin beber porque a la vuelta hay que conducir
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menéame