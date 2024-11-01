Los retratos reales de Goya pertenecen a España y no a la compañía tabacalera, dictaminó el tribunal [Eng]  

Dos retratos reales del maestro español Goya pertenecen a España y no a la tabacalera Altadis, a pesar de una larga trayectoria histórica que vincula a la empresa con la fábrica que los encargó, según dictaminó el Tribunal Supremo en una sentencia. El fallo pone fin a una notable disputa legal de nueve años sobre los retratos del rey Carlos IV de España y su esposa María Luisa de Parma, pintados en 1789 por Francisco Goya, famoso por obras maestras como "El tres de mayo de 1808". Las obras fueron encargadas por la Real Fábrica de Tabacos de Sev