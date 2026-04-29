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El retraso de las herencias por el aumento de la esperanza de vida agranda la brecha de riqueza entre hogares

Cada año de retraso al recibir una sucesión reduce el patrimonio familiar del heredero un 2%. Las rentas altas se protegen con donaciones. A principios de los años setenta, la edad media en la que se recibía la primera transmisión se situaba en torno a los 35 años, pero en la actualidad esa cifra ha escalado con fuerza hasta alcanzar aproximadamente los 55 años. Dos décadas de espera que son una anécdota demográfica a celebrar, pero que a la vez están ensanchando la brecha de desigualdad de forma irreversible. (Modo Incógnito o Lectura)

| etiquetas: herencias , retraso , esperanza de vida , edad , riqueza , hogares
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8 comentarios
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gamberro #2 gamberro
La gente se muere demasiado tarde, menos mal q Ayuso ayuda.

#7291
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#6 Pitchford
#5 Sí, tienes razón, al tener los hijos más mayores heredan antes. Me he liaó.:shit:
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#7 Pitchford
#4 Pero si se les deja en herencia en el testamento sí que heredan los nietos directamente.
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#1 Pitchford *
El que los hijos se tengan a mayor edad habrá retrasado también mucho la edad media de heredar. Creo que convendrá que hereden una parte o todo los nietos, que ya serán mayores y la necesitarán en general más.
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#4 soberao
#1 No sería herencia sino cesión. Por ser nieto no tienes derecho a heredar nada y da igual que tu abuelo sea Amancio Ortega que como nieto puede que no veas un duro. Disfruta de tus abuelos ahora que viven, ponte a estudiar o trabajar y déjate de herencias porque al final es como el cuento de la lechera.
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SMaSeR #5 SMaSeR *
A mi llamadme loco pero prefiero no heredar en la vida y que mis padres sigan vivos.
#1 Si sube la esperanza de vida pero has tenido los hijos mas tarde..., no aumenta la espera no? xD. De hecho, cuanto mas tarde tengas a tu hijo, mas pronto heredara.
Yo creo que post se refiere a la esperanza de vida de los boomers que tuvieron a sus hijos con 20 años, como mis viejos por ejemplo y van a vivir bastante mas que mis abuelos (teóricamente)..
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Alakrán_ #3 Alakrán_ *
No entiendo muy bien la noticia, ¿Es una queja de que la gente vive demasiado?
Mi familia es humilde, nunca he contado con heredar más que una vivienda familiar entre cuatro hermanos, para eso tendría que sobrevivir a mí madre, que eso está por ver.
Yo creo que el problema son las personas que hacen cálculos teniendo en cuenta el patrimonio familiar, cuando llega una herencia, lo normal es que tu ya debas tener la vida resuelta.
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#8 Pitchford
#3 Lo que intenta decir es que al recibirse la herencia mucho más tarde que antes, de media, no potencia la economía del receptor como lo hacía antes. Por ejemplo, que igual se ha tenido que pasar toda la vida de alquiler en lugar de haber comprado una casa.
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menéame