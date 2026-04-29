El retraso de las herencias por el aumento de la esperanza de vida agranda la brecha de riqueza entre hogares

Cada año de retraso al recibir una sucesión reduce el patrimonio familiar del heredero un 2%. Las rentas altas se protegen con donaciones. A principios de los años setenta, la edad media en la que se recibía la primera transmisión se situaba en torno a los 35 años, pero en la actualidad esa cifra ha escalado con fuerza hasta alcanzar aproximadamente los 55 años. Dos décadas de espera que son una anécdota demográfica a celebrar, pero que a la vez están ensanchando la brecha de desigualdad de forma irreversible. (Modo Incógnito o Lectura)