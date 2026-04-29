El retraso de las herencias por el aumento de la esperanza de vida agranda la brecha de riqueza entre hogares

Cada año de retraso al recibir una sucesión reduce el patrimonio familiar del heredero un 2%. Las rentas altas se protegen con donaciones. A principios de los años setenta, la edad media en la que se recibía la primera transmisión se situaba en torno a los 35 años, pero en la actualidad esa cifra ha escalado con fuerza hasta alcanzar aproximadamente los 55 años. Dos décadas de espera que son una anécdota demográfica a celebrar, pero que a la vez están ensanchando la brecha de desigualdad de forma irreversible. (Modo Incógnito o Lectura)
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#1 Si sube la esperanza de vida pero has tenido los hijos mas tarde..., no aumenta la espera no? . De hecho, cuanto mas tarde tengas a tu hijo, mas pronto heredara.
Yo creo que post se refiere a la esperanza de vida de los boomers que tuvieron a sus hijos con 20 años, como mis viejos por ejemplo y van a vivir bastante mas que mis abuelos (teóricamente)..
Mi familia es humilde, nunca he contado con heredar más que una vivienda familiar entre cuatro hermanos, para eso tendría que sobrevivir a mí madre, que eso está por ver.
Yo creo que el problema son las personas que hacen cálculos teniendo en cuenta el patrimonio familiar, cuando llega una herencia, lo normal es que tu ya debas tener la vida resuelta.