Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga  

Hace dos meses, Daniel de Santiago mostró su malestar, a través de la Asociación Ciclista de Valladolid (Asciva), tras haber recibido dos multas por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga que «cumple con la normativa y que tiene todos los documentos en regla». Ahora, el Ayuntamiento de Valladolid le ha notificado que le devolverá el importe de ambas sanciones, que sumaban 160 euros, tras aceptar su reclamación.