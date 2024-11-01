edición general
Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga

Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga  

Hace dos meses, Daniel de Santiago mostró su malestar, a través de la Asociación Ciclista de Valladolid (Asciva), tras haber recibido dos multas por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga que «cumple con la normativa y que tiene todos los documentos en regla». Ahora, el Ayuntamiento de Valladolid le ha notificado que le devolverá el importe de ambas sanciones, que sumaban 160 euros, tras aceptar su reclamación.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo he visto en media Europa, pero aquí está prohibido
12
rob #3 rob *
#1 No está prohibido. En la noticia lo aclaran. Incluso el concejal de movilidad del Auto de Valladolid reconoce que cumpliendo con la normativa, puede llevar a los críos de esa manera.
7
Imag0 #4 Imag0
#1 No lo está, lo explica la noticia, es perfectamente legal.
2
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Hace años hubo otro caso parecido también en Valladolid, más que legal era alegal. Creo que le denunciaban por transportar cosas de manera ilegal o algo así (pasó hará 15 años y tampoco le presté mucha atención)

Desde entonces han proliferado los carriles bici como setas, de aquella no había tantos.
1
#7 EISev
#4 y sin embargo sale como comentario destacado y en la cola de pendientes se ve junto a la noticia. :roll:
2
UnoYDos #10 UnoYDos *
#7 Aquí la gente no viene a informarse, si no a reafirmar las mierdas que piensan. No pasan del titular.
2
Milmariposas #8 Milmariposas
#1 Eso iba a decir. En Bélgica, en Alemania, en Holanda, en general, cualquier país del norte de Europa en donde se preocupan por el medio ambiente, la vida sana y dar ejemplo a los hijos, lo consideran normal.
2
karakol #5 karakol
Lo de siempre.

Unos incompetentes, o chulos, o todo a la vez te ponen la multa desconociendo la normativa o por pura malicia y después es trabajo y pateo del ciudadano reclamarlo; mientras tanto, esos incompetentes pueden seguir abusando de los ciudadanos sin más problemas ni apercibimientos.
6
j0seant #2 j0seant *
Seguro que esta noticia ha tenido que salir como noticia curiosa en Países Bajos con el titular "mira que atrasados están los españoles"..
4
#9 Tecar
Debería estar acompañado de la correspondiente sanción al cantamañanas que no tiene otra cosa que hacer que ir dando por el culo a un padre que lleva a sus hijos al cole en bici.
4
ingenierodepalillos #12 ingenierodepalillos
#9 Y si añadimos un cargo con los costes burocráticos, así como indemnización por la pérdida de tiempo que supone la reclamación, el siguiente se va a haber estudiado con pasión hasta las fechas de entrada en vigor.
1
#13 Perrota
Policías paletos a la vista.
0
#11 sliana
espero que se haya puesto en contacto con el fabricante, esas bicicletas tienen un fallo de diseño y riesgo de rotura del cuadro.
0

