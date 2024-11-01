Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga  

Hace dos meses, Daniel de Santiago mostró su malestar, a través de la Asociación Ciclista de Valladolid (Asciva), tras haber recibido dos multas por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga que «cumple con la normativa y que tiene todos los documentos en regla». Ahora, el Ayuntamiento de Valladolid le ha notificado que le devolverá el importe de ambas sanciones, que sumaban 160 euros, tras aceptar su reclamación.
| etiquetas: bicicleta , movilidad
Hace años hubo otro caso parecido también en Valladolid, más que legal era alegal. Creo que le denunciaban por transportar cosas de manera ilegal o algo así (pasó hará 15 años y tampoco le presté mucha atención)
Desde entonces han proliferado los carriles bici como setas, de aquella no había tantos.
Unos incompetentes, o chulos, o todo a la vez te ponen la multa desconociendo la normativa o por pura malicia y después es trabajo y pateo del ciudadano reclamarlo; mientras tanto, esos incompetentes pueden seguir abusando de los ciudadanos sin más problemas ni apercibimientos.