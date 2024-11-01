Retirado un conocido gel de ducha por riesgo para la salud: "Contiene algunos microorganismos que pueden provocar infecciones"

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria para informar sobre la retirada del mercado del Kneipp Gel de Ducha Litsea Cubeba Limón. Según la agencia, este producto cosmético presenta contaminación microbiológica que podría representar un riesgo para la salud, especialmente para personas con sistemas inmunitarios debilitados. La AEMPS destaca que, aunque no se han reportado casos de efectos adversos hasta el momento, se trata de una medida preventiva para proteger a los consumidores.