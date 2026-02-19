El resurgimiento de las economías periféricas de Europa

Traducción del artículo publicado en Financial Times el 19/02/2026: "Las economías que antes se quedaban rezagadas ahora se encuentran entre las más dinámicas. Se prevé que las economías de la península ibérica y Grecia crezcan más rápido que la UE en su conjunto este año y el próximo. El resurgimiento de España ha sido impulsado por la inmigración y una creciente especialización en energías renovables. El año pasado, los índices bursátiles de referencia en España e Italia también superaron las ganancias de Francia y Alemania".