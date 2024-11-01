·
Resulta que el vecino más cercano a Neptuno es Mercurio
De hecho, Mercurio es en promedio el planeta más cercano a todos los planetas del Sistema Solar.
neptuno
,
mercurio
,
distancia
,
sistema
,
solar
cultura
#1
rojo_separatista
En promedio, no en distancia mínima.
