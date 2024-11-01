Residentes de Davos escalan montaña para formar un mensaje con antorchas: "NO KINGS" (ING)  

Un letrero luminoso “NO KINGS” (No a los reyes) apareció en las montañas de Davos horas antes del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial. Activistas locales escalaron 800 metros y usaron 450 antorchas para formar el mensaje, visible desde el centro del foro. La protesta, contra líderes por encima de la ley, apuntó a Trump y sus polémicas posturas. El gesto se volvió viral, generó debate y simbolizó el rechazo a élites y al poder concentrado.