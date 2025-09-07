Residente convierte su concierto en el Zócalo en un clamor por Palestina y la paz

La noche del 06 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México no fue únicamente una celebración musical, sino un acto de protesta internacional encabezado por René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente. El rapero puertorriqueño, exlíder de Calle 13, utilizó su presentación para visibilizar el conflicto en Palestina y exigir el fin de la violencia en Gaza. Con una sudadera negra estampada con la frase “Palestina Libre”, Residente salió al escenario a las 20:00 horas y durante dos horas no sólo interpretó sus éxitos, sino que también...
| etiquetas: residente , zócalo , méxico , palestina , genocidio , sionista , israel
www.meneame.net/story/residente-insiste-apoyo-pueblo-palestino-da-opin