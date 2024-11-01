Reserva Federal constata estancamiento económico en EEUU y encarecimiento por aranceles

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos constató este miércoles “poco o ningún” crecimiento económico en casi todo el país, en paralelo al encarecimiento de los productos derivado de los aranceles y a algunos efectos negativos de la inteligencia artificial (IA) y las políticas de inmigración en el empleo.
| etiquetas: eeuu , reselva , federal , estancamiento , aranceles
Jesucristo woke, Adam Smith comunista
Ahora cuando hay impuestos en España esos mismos medios económicos te dicen que mal
Tenemos para defender los impuestos como 10 años con esto
El rentismo y la especulación son un problema y no es cosa de zurdos woke, es Adam Smith el padre del sistema el que lo dice