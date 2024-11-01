edición general
Reserva Federal constata estancamiento económico en EEUU y encarecimiento por aranceles

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos constató este miércoles “poco o ningún” crecimiento económico en casi todo el país, en paralelo al encarecimiento de los productos derivado de los aranceles y a algunos efectos negativos de la inteligencia artificial (IA) y las políticas de inmigración en el empleo.

#5 Menudo comunista estaba hecho el Adam Smith.

:-D
#9 El capitalismo solo es hitler y netanyahu el esto es zurdos

Jesucristo woke, Adam Smith comunista  media
eso lo arreglan subiendo su gasto en armamento
#3 Y obligando a Europa a comprarlo
Pero los medios económicos lo venden como un éxito para bajar la deuda

Ahora cuando hay impuestos en España esos mismos medios económicos te dicen que mal

Tenemos para defender los impuestos como 10 años con esto
O sea, crecimiento negativo, y el sóviets de Perro Sanxe creciendo más del triple que Gringolandia, ver para creer.
#1 Pero España crece por el sector especulativo principalmente y las empresas asociadas a este. Eso no es economía productiva, es especulativa. No es crear riqueza, es extracción.

El rentismo y la especulación son un problema y no es cosa de zurdos woke, es Adam Smith el padre del sistema el que lo dice
Y todo ello en un primer año apasionante para algunos de Trump. No obstante las empresas siguen ganando más dinero que el año anterior en su conjunto , las bolsas en máximos y una deuda soberana descontrolada que se pretende mitigar en parte con los aranceles en un sector privado confiado . Bajar los tipos por parte de la FED no contribuirá a resolver esos problemas pero hará aumentar el consumo interno.
Alguien de la Reserva Federal está a punto de quedarse sin trabajo.
#2 se cierra y Asunto zanjado.
#2 Eso quisiera el desquiciado naranja, pero al parecer son de esos cargos intocables que deben esperar la finalización de su mandato o su renuncia. Desde hace tiempo quiere sacarlo y aun no ha podido. No extrañaría alguna orden ejecutiva con la justificación sacada del arco de triunfo, pero el enredo judicial posterior sería de padre y señor nuestro. Creo que hace poco con una orden de esas quiso despedir a una funcionaria y esta le contestó que no se va, pues el zanahorio no tiene la potestad de sacarla.
