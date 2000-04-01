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Reseña temporada: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (El Reino de los Duelistas)

Yu-Gi-Oh! (2000-04) es la segunda adaptación del manga homónimo de Kazuki Takahashi, el cual fue publicado en la Shōnen Jump entre 1996 y 2004. Toei Animation produjo la primera adaptación en 1998, pero su recepción fue insuficiente. En consecuencia, el anime se canceló con 27 episodios. Toei lanzó un cortometraje al año siguiente (Yu-Gi-Oh! La película, 1999), pero finalmente abandonó la partida en favor de un segundo estudio: Gallop. El estudio, junto a Shueisha y Nihon Ad Systems, optó por realizar una adaptación con diferencias importantes

| etiquetas: anime , japón , juego de cartas
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Bombástico #1 Bombástico
#0 Tienes el pelo de colores y vistes pantalones anchos oscuros con dibujos de dragones?
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