Reseña temporada: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (El Reino de los Duelistas)

Yu-Gi-Oh! (2000-04) es la segunda adaptación del manga homónimo de Kazuki Takahashi, el cual fue publicado en la Shōnen Jump entre 1996 y 2004. Toei Animation produjo la primera adaptación en 1998, pero su recepción fue insuficiente. En consecuencia, el anime se canceló con 27 episodios. Toei lanzó un cortometraje al año siguiente (Yu-Gi-Oh! La película, 1999), pero finalmente abandonó la partida en favor de un segundo estudio: Gallop. El estudio, junto a Shueisha y Nihon Ad Systems, optó por realizar una adaptación con diferencias importantes