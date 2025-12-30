edición general
3 meneos
98 clics
Una reseña de Google se convierte en condena por abuso sexual de un masajista en el Supremo

Una reseña de Google se convierte en condena por abuso sexual de un masajista en el Supremo

El Tribunal Supremo ha considerado que las reseñas en Google de dos mujeres, presuntas víctimas de los tocamientos del masajista, son prueba suficiente para confirmar la versión de la demandante. Y con ello, niega haber lugar al recurso de casación interpuesto por el hombre ante el alto tribunal. Hombre que, además, ha negado tener ánimo lúbrico en los los masajes, «dada su orientación homosexual». Alegaciones que rechazaba el alto tribunal.

| etiquetas: reseña , google , masaje , condena , abuso , supremo , homosexual
2 1 0 K 32 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 32 actualidad
#1 ombresaco
de "el Supremo recuerda que la reseñas de Google sí han sido utilizadas por el tribunal de instancia de cara a verificar el testimonio de la víctima. Sin embargo, estas reseñas han sido utilizadas de forma «prudente». «La sentencia se limita a otorgarles un valor residual corroborativo, no a fijar otros hechos publiques que no fueron objeto de acusación», valora el tribunal."

pasamos al titular

Una reseña de Google se convierte en condena por abuso sexual de un masajista en el Supremo
1 K 24
#2 Nahid
Al fiscal general le pasó lo mismo
0 K 17
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Que miedo.
0 K 8

menéame