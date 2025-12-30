Una reseña de Google se convierte en condena por abuso sexual de un masajista en el Supremo

El Tribunal Supremo ha considerado que las reseñas en Google de dos mujeres, presuntas víctimas de los tocamientos del masajista, son prueba suficiente para confirmar la versión de la demandante. Y con ello, niega haber lugar al recurso de casación interpuesto por el hombre ante el alto tribunal. Hombre que, además, ha negado tener ánimo lúbrico en los los masajes, «dada su orientación homosexual». Alegaciones que rechazaba el alto tribunal.