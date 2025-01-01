Una reportera de 'Mañaneros' estalla contra los riesgos de los periodistas: "Basta de peticiones para estar al límite"

“Somos comunicadores, no marionetas de la tele”. La periodista Gemma Camacho, reportera del programa de TVE Mañaneros 360, ha alzado la voz contra las situaciones de riesgo que están viviendo muchos compañeros de profesión mientras informan de los incendios que asolan el noroeste de España. “Ya está bien, ya basta de peticiones para estar al límite”. Además, añade, el espectador “va a entender igual” estas noticias sin la necesidad de que un periodista se las cuente desde zonas extremadamente peligrosas.