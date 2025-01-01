edición general
Una reportera de 'Mañaneros' estalla contra los riesgos de los periodistas: "Basta de peticiones para estar al límite"

“Somos comunicadores, no marionetas de la tele”. La periodista Gemma Camacho, reportera del programa de TVE Mañaneros 360, ha alzado la voz contra las situaciones de riesgo que están viviendo muchos compañeros de profesión mientras informan de los incendios que asolan el noroeste de España. “Ya está bien, ya basta de peticiones para estar al límite”. Además, añade, el espectador “va a entender igual” estas noticias sin la necesidad de que un periodista se las cuente desde zonas extremadamente peligrosas.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Tiene toda la razón del mundo .
Siempre me ha parecido una idiotez eso de meter al reportero en medio de un huracán, un incendio o cualquier situación de peligro. No tiene sentido y además el mensaje para la población es confuso.
5
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 a éstas alturas ya estará despedida, nunca se ha valorado tener criterio propio.
No obstante, olé, olé y olé
1
Skiner #7 Skiner *
#1 Si tiene sentido se llama sensacionalismo y amarillismo :troll:
El sensacionalismo no se detiene en la presentación sencilla de los sucesos, generalmente escandalosos, sino que ahonda morbosamente en ellos para captar la atención de los espectadores, siempre ávidos de incentivos.
Amarillismo, es la tendencia a destacar en las s las noticias de crímenes y catástrofes.
0
pedrobotero #5 pedrobotero
Esto tendría que haberlo dicho hace unos años ya el reportero de España Directo en aquella farmacia!!!
0
#2 Kuruñes3.0
Tiene razón.
0
#3 beltraneja
En los incendios lo único q tiene sentido son imágenes de lejos o de dron. Cuanto más cerca menos perspectiva.
0
TheOracle #6 TheOracle
Pielfinita de los cojones, un reportero tiene que estar en el sitio para informar y observar con sus ojos lo que esta pasando. Mira como los reporteros de Gaza no protestan y ahi estan como valientes jugandose de verdad la vida. Si no le gusta su trabajo que se hubiese metido a camarera.
0

