edición general
2 meneos
22 clics

Repetir curso podría no ser una buena idea: las consecuencias negativas para los alumnos, según un estudio

Con el comienzo de curso a la vuelta de la esquina, toda la comunidad educativa se hace una pregunta recurrente: ¿Sirve de algo repetir curso? Existe un eterno debate pero cada vez más estudios dicen que no. Una nueva investigación de la Universidad Loyola de Andalucía apunta que repetir no tiene beneficios ni académicamente, ni desde el punto de vista del desarrollo del menor. El estudio asegura que los alumnos repetidores sufren problemas de integración social. "Son menos populares en las redes de amigos y de mejores amigos",

| etiquetas: repetir curso , alumnos , estudio , más solos , más rechazados
1 1 2 K 10 cultura
14 comentarios
1 1 2 K 10 cultura
Comentarios destacados:      
Mediorco #1 Mediorco
Lo mejor es pasarlos a todos, aunque les queden 8 asignaturas y el patio. :shit:
11 K 133
Veelicus #9 Veelicus
#1 y si no saben leer mejor, asi habra menos problemas cuando les presenten una oferta de trabajo
1 K 18
#13 casicasi
#1 Le pregunta es qué se consigue repitiendo si le vuelven a quedar 8 asignaturas y el patio.
0 K 10
manzitor #14 manzitor
#1 Para eso están los estudios y las estadísticas, para saber si una medida es útil o inútil. ¿recuerdas los exámenes de septiembre?, pues resulta que (al menos en mi centro), solo se presentaba la mitad y de esos, solo aprobaba un 15 %. Fue poner la extraordinaria en junio y doblarse los aprobados.
0 K 12
Ransa #2 Ransa *
Pues nada, que pasen de curso y aprueban la pendiente el curso siguiente con una pantomima de examen, y que aprendan que realmente hagan lo que hagan pasan de curso y no hay consecuencias.
Ya no sé como estará la cosa, pero cuando podían titular en 4º de la ESO con varias suspensas ya hacían sus cálculos a principios de curso para ver cual abandonaban. Para eso sirven esas medidas. Bajo el listón, vuelvo a bajar el listón, hasta que no hay listón.
7 K 92
Budgie #12 Budgie
#2 pues igual, pero la exigencia es aún menor.
0 K 10
estemenda #5 estemenda
Qué tontería, los repetidores tienen el glamour de ser el mayor de la clase y fuera del cole nunca fue un demérito repetir. Por supuesto que lo mejor es aprobarlo todo pero la promoción automática sí que es un problemón. Si hay que repetir, se repite.
5 K 67
Pacman #4 Pacman
Pasar de curso a jovenzuelos que no están interesados en estudiar es de ser el más listo del redil, claro que si

Mira en EEUU que bien les va con esta política.
gente que, literalmente, no saben leer tienen el bachillerato (el equivalente, high school)
3 K 45
#6 zpucky
Cuanta tonteria, de verdad
2 K 30
Milmariposas #3 Milmariposas
"Es una universidad privada de la Compañía de Jesús, ubicada en Andalucía"

Ya está todo dicho, señoría. {0x1f4a9} {0x1f4a9}
1 K 27
Khadgar #8 Khadgar
#3 "Quien esté libre de suspensos que tire el primer examen." :troll:
1 K 24
#10 lordban *
La mayor parte de asignaturas son aditivas, avanzan sobre lo anteriormente aprendido. Pasar de curso sin aprobar es doblarle la dificultad y estrés al niño. Un niño que avanza sin haber aprobado matemáticas 2 o 3 años seguidos ni puede aprobar por sí mismo ni lo va a intentar, la cantidad de materia que tiene que aprender para ponerse al día es inabarcable, el profesor le va a estar intentado enseñar trigonometría cuando el niño no sabe hace ni fracciones.
2 K 23
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Así nos va
0 K 8
#11 wictor69
Pasar a un alumno sin tener un mínimo nivel solo sirve para retrasar a los demás
0 K 7

menéame