Repetir curso podría no ser una buena idea: las consecuencias negativas para los alumnos, según un estudio

Con el comienzo de curso a la vuelta de la esquina, toda la comunidad educativa se hace una pregunta recurrente: ¿Sirve de algo repetir curso? Existe un eterno debate pero cada vez más estudios dicen que no. Una nueva investigación de la Universidad Loyola de Andalucía apunta que repetir no tiene beneficios ni académicamente, ni desde el punto de vista del desarrollo del menor. El estudio asegura que los alumnos repetidores sufren problemas de integración social. "Son menos populares en las redes de amigos y de mejores amigos",
Ya no sé como estará la cosa, pero cuando podían titular en 4º de la ESO con varias suspensas ya hacían sus cálculos a principios de curso para ver cual abandonaban. Para eso sirven esas medidas. Bajo el listón, vuelvo a bajar el listón, hasta que no hay listón.
Mira en EEUU que bien les va con esta política.
gente que, literalmente, no saben leer tienen el bachillerato (el equivalente, high school)
Ya está todo dicho, señoría.