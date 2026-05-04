edición general
16 meneos
89 clics
El relato del vecino que se enfrentó al asesino de Esplugues tras el crimen: "Quiso clavarme el cuchillo y yo intenté desarmarlo”

El relato del vecino que se enfrentó al asesino de Esplugues tras el crimen: "Quiso clavarme el cuchillo y yo intenté desarmarlo”

El hombre ha participado este lunes en un acto con Aliança Catalana

| etiquetas: relato , vecino esplugues , cuchillo , aliança catalana
13 3 0 K 173 actualidad
4 comentarios
13 3 0 K 173 actualidad
#3 Nuisaint
Al final todo esta delincuencia descontrolada ayudará a los partidos xenófobos. Pero es que de mientras la izquierda está dormida o en los mundos de yupi..y mira que es fácil, inmigrante vienes a trabajar y a contribuir a nuestra sociedad, bienvenido: vienes a delinquir, patada en el culo y a tu país.
3 K 35
#4 gadish
#3 y acaso no es así ya? Y acaso la izquierda defiende mantener libre a un criminal por ser extranjero?

me flipa los razonamientos circulares de la derecha.
7 K 86
#1 Albarkas
:palm:
0 K 20
ansiet #2 ansiet
Cada vez que ocurre algo de esto, se incrementa un tanto por cien el voto para partidos de extrema derecha que están a favor de la expulsión de los inmigrantes (sobre todo magrebies y musulmanes).
0 K 11

menéame