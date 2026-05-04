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El relato del vecino que se enfrentó al asesino de Esplugues tras el crimen: "Quiso clavarme el cuchillo y yo intenté desarmarlo”
El hombre ha participado este lunes en un acto con Aliança Catalana
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#3
Nuisaint
Al final todo esta delincuencia descontrolada ayudará a los partidos xenófobos. Pero es que de mientras la izquierda está dormida o en los mundos de yupi..y mira que es fácil, inmigrante vienes a trabajar y a contribuir a nuestra sociedad, bienvenido: vienes a delinquir, patada en el culo y a tu país.
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#4
gadish
#3
y acaso no es así ya? Y acaso la izquierda defiende mantener libre a un criminal por ser extranjero?
me flipa los razonamientos circulares de la derecha.
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#1
Albarkas
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#2
ansiet
Cada vez que ocurre algo de esto, se incrementa un tanto por cien el voto para partidos de extrema derecha que están a favor de la expulsión de los inmigrantes (sobre todo magrebies y musulmanes).
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me flipa los razonamientos circulares de la derecha.