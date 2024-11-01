La relación del PP de Ayuso con Pegasus, el programa informático que espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros

La presidenta madrileña mantiene un contacto cercano con el heredero de la familia fundadora de Excem, la empresa que gestiona el software de ciberseguridad. El apoyo fuerte y constante mostrado por Isabel Díaz Ayuso hacia Israel se ha evidenciado en distintas afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado en actos públicos y ruedas de prensa. Así, la popular ha llegado a decir que "Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre", cuestionar, de manera llamativa, ¿por qué se demoniza la única democracia de..
| etiquetas: ayuso y pegasus , relacion programa espia , ilegalmente a pdreo sanchez
"La presidenta madrileña mantiene un contacto cercano con el heredero de la familia fundadora de Excem, la empresa que gestiona el software de ciberseguridad"
"Contacto cercano ", " heredero", "ayuso"
Si esto fuera sobre la mujer de Sanchez o viniese de OKDiario no dura ni un minuto. El fastfood político de cada día
Si las dos son sí, tiene triple de karma…. pa’lante!
Relacionado, muy buen análisis minuto 12:11
youtu.be/ZmXr7cx04GI?si=tT3mrDiubbTXt_dN