La relación del PP de Ayuso con Pegasus, el programa informático que espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros

La presidenta madrileña mantiene un contacto cercano con el heredero de la familia fundadora de Excem, la empresa que gestiona el software de ciberseguridad. El apoyo fuerte y constante mostrado por Isabel Díaz Ayuso hacia Israel se ha evidenciado en distintas afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado en actos públicos y ruedas de prensa. Así, la popular ha llegado a decir que "Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre", cuestionar, de manera llamativa, ¿por qué se demoniza la única democracia de..

8 comentarios
#3 candonga1
Cómo que "espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros"?... antes que a estos se espió a todos los indepes... y pagado con dinero público... y con el beneplácito del Tribunal Supremo.
3 K 48
#6 meneandotela
#3 hay sentencia donde diga que el tribunal supremo espió ilegalmente a los independentistas?
0 K 7
#8 candonga1
#6 Que cosas preguntas... el TS no hace nunca nada ilegal.
0 K 20
ipanies #1 ipanies
Es líder de una organización delictiva, es normal que le ponga cachonda la muerte y la destrucción... Y si es de gente blanca, aunque judía y los muertos son moros está viviendo una de las épocas más felices de su vida.
1 K 25
Torrezzno #5 Torrezzno *
Fue Mar borracho el que le instalo el troyano a Pedro no te jode xD. Y llegara a portada sin duda

"La presidenta madrileña mantiene un contacto cercano con el heredero de la familia fundadora de Excem, la empresa que gestiona el software de ciberseguridad"

"Contacto cercano ", " heredero", "ayuso"

Si esto fuera sobre la mujer de Sanchez o viniese de OKDiario no dura ni un minuto. El fastfood político de cada día
0 K 19
ChatGPT #7 ChatGPT *
#5 pone ayuso en el titular? Es una noticia negativa hacia la derecha?
Si las dos son sí, tiene triple de karma…. pa’lante!
0 K 10
Aergon #2 Aergon
En el pp no esconden que votarles es votar sionismo genocida. Claro que para esconderlo tendrían que dejar de propagar la bazofia prosionista y perder los cacahuetes que les pagan por ello.
0 K 12
#4 Juanjolo *
Buah, menuda inventada

Relacionado, muy buen análisis minuto 12:11

youtu.be/ZmXr7cx04GI?si=tT3mrDiubbTXt_dN
0 K 6

