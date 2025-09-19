La reivindicación póstuma de Rosine

Rosine Macosso murió de cáncer en octubre del 2020, a los 37 años de edad, en Tánger, rodeada de sus cinco hijos y de su madre, tres meses antes de que una sentencia de la Audiencia Nacional abriera levemente una ventana a su solicitud de viajar a España para pedir el asilo. El documental sobre su caso es una iniciativa de Quepo (la productora barcelonesa reconocida recientemente por la Academia de Cine Español por su implicación en proyectos de transformación social) para reivindicar la aplicación del artículo 38 de la ley de Asilo.