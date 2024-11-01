Reino Unido será solo el primer cliente. España levanta un coloso en Galicia para construir barcos de guerra como churros

Navantia está llevando a cabo en Ferrol la mayor inversión de los últimos cien años en un astillero en España: la creación de la Fábrica Digital de Bloques (FDB) concebida para situar la construcción naval militar en la vanguardia tecnológica mundial. Con un presupuesto de 110 millones de euros, una superficie de 45.000 metros cuadrados, 500 metros de longitud y 90 de ancho, la planta duplicará la capacidad productiva del astillero gallego y marcará el paso definitivo hacia el modelo de Astillero 4.0.