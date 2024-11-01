edición general
Reino Unido será solo el primer cliente. España levanta un coloso en Galicia para construir barcos de guerra como churros

Reino Unido será solo el primer cliente. España levanta un coloso en Galicia para construir barcos de guerra como churros

Navantia está llevando a cabo en Ferrol la mayor inversión de los últimos cien años en un astillero en España: la creación de la Fábrica Digital de Bloques (FDB) concebida para situar la construcción naval militar en la vanguardia tecnológica mundial. Con un presupuesto de 110 millones de euros, una superficie de 45.000 metros cuadrados, 500 metros de longitud y 90 de ancho, la planta duplicará la capacidad productiva del astillero gallego y marcará el paso definitivo hacia el modelo de Astillero 4.0.

Esku #2 Esku
Pues me alegro, dinero para el pais y a ganar en reputacion haciendo algo bien hecho. No parece mucho 110 millones para lo que prometen, la verdad.
tremebundo #5 tremebundo
#2 Cuando venga el Partido Podrido, lo privatizará y ya no será dinero para el país.
Ya sabes: los buenos gestores.
mecha #6 mecha *
#5 el PSOE no es de privatizar ni nada...
#8 MPR
#6 El PSOE sí, el PSOE+Sumar+Podemos+ERC+.... pues lo mismo no tanto.

Y la otra opción sería pegarse un tiro en el pie y ponerse de acuerdo con el PP
paleociencia #15 paleociencia
#5 Las únicas huelgas que todavía tienen algo más que pancartas y cánticos en España son las de los astilleros, así que no lo creo.
Furiano.46 #12 Furiano.46
#2 es una pena que se saque partido de la guerra pero estoy totalmente de acuerdo contigo
#4 Tiranoc
Pues no sé yo si un barco de guerra con forma de churro será más intimidatorio.
#7 Akuandi
#4 Debe ser por el tema stealth, q con esa forma se te mete por detrás sin q te des cuenta...
#10 diablos_maiq *
#4 se apreciará más cuando el agua alcance la temperatura del chocolate caliente
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#4 Un cilindro de metal caliente puede hacer mucho daño
starwars_attacks #20 starwars_attacks
A ver si los barquitos los usamos también para protegernos de marruecos y sus tocadas de narices. Y proteger nuestras costas de tantos narcos.
Joker_2O #16 Joker_2O
A ver si levanta cabeza la región porque Ferrol lleva tiempo en decadencia.
#25 Gurripander
Galicia, siempre abonándose a los negocios más chungos... celulosa, barcos de guerra...
y tortillas, sin cuajar.
#14 MPR *
#13 Los que se oponen al gasto militar dicen que para qué se van a empeñar en ser una potencia militar mundial, cosa, por otra parte imposible para la mayoría de los países por separado, si ya están en uno o varios grupos que sí lo son.
lobotomico2 #9 lobotomico2
Supongo que si estas contra las guerras, estaras en contra de lo que se usa en las guerras.
#11 MPR
#9 Hay quien dice que para que no te metan en guerras tienes que tener muchas armas.

Otra cosa es que una vez las tengas seas tú el que las provoque, como hace EE. UU.
lobotomico2 #13 lobotomico2
#11 Pero no es eso lo que dicen los qie se oponen al gasto militar.
Kirchhoff #17 Kirchhoff
Con 110 millones de euros no tienes ni para pagar la materia prima, me parece a mí...
#18 xaxipiruli
Mi mas enorme rechazo a esa industria, tanto a los que la financian, cómo a los trabajadores.
#22 Abhorash
#18 En los mundos de yupi igual te puedes permitir no tener ejercito, en el mundo real, si quieres libertad tienes que estar dispuesto y listo para luchar por ella.
#1 BurraPeideira_
A ver si estos flotan.
#3 Quimycof
#1 Aunque al principio no floten: sólo la inversión y el desarrollo tecnológico que implica, ya merecen la pena.
Bonzaitrax #21 Bonzaitrax
#1 Paradigma del ¡¡Qué inventen ellos!! :palm:
crysys #23 crysys
#1 Que los Wright ya se dieron varias leches con el primer aeroplano. Dicho esto, te meto positivo porque, por una broma, te han dejado fino. Tampoco era para tanto.
#24 Tronchador.
#1 El submarino que se hundía ya está apañado. Ya flota. ¿Alguna otra tontería?
