·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7995
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10051
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4687
clics
A Menéame le hace falta un foro
5248
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
3995
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
más votadas
543
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
598
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
411
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz
340
El botín dorado: La BBC entra en la bóveda donde Reino Unido esconde las 31 toneladas de oro robadas a Venezuela
428
"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
42
meneos
41
clics
Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina
El primer ministro británico, Keir Starmer, acaba de hacer pública la decisión
|
etiquetas
:
actualidad
,
internacional
,
palestina
,
reino unido
36
6
0
K
262
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
36
6
0
K
262
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mcfgdbbn3
Un saludo a los que decían que España hacía mal en reconocer a Palestina. ¿Todo bien por casa, especialmente en la azotea?
17
K
206
#13
ElenaCoures1
#1
Y ahora que caigo
¿No éramos vasallos?
0
K
7
#2
Cehona
A la anglófona reina de las ranas no le va a gustar.
2
K
57
#4
Poll
#2
La leyenda dice que fue Churchill, el que borracho en el Cairo, dibujó las fronteras de Palestina y Transjordania un domingo por la tarde.
0
K
10
#5
carakola
Es impostura para quedar "bien" mientras colaboran con el genocidio:
www.declassifieduk.org/israeli-air-force-chief-given-special-immunity-
El comandante de la Fuerza Aérea israelí Tomer Bar recibió un certificado de «misión especial» para su viaje secreto al Reino Unido, que le protege de ser detenido por crímenes de guerra.
www.declassifieduk.org/britain-trained-israeli-soldiers-fighting-in-ga
Soldados israelíes que luchan en Gaza han sido entrenados en el prestigioso Royal College of Defence Studies (RCDS) de Gran Bretaña.
1
K
40
#11
valandildeandunie
*
#8
Mas bien tiene pinta de que no quité el tick de mantener a este usuario en ignorados la última vez que te reporté y te cayó un strike por ello. De hecho, es hasta gracioso que me haya dado cuenta tan rápido del error que ni ha dado tiempo a que no se quede el comentario respondido, dejándote en un patético ridículo de esos a los que nos gusta someterte a diario
.
Ya que al contrario que seres como tú, yo nunca bloqueo.
Y bueno, vas a decirnos porque hablas de Israel?
0
K
13
#3
Romfitay
Y con Trumpo por ahí. Tiene su valor, aunque UK sea en gran parte responsable de haber creado un avispero en oriente medio.
0
K
12
#12
ElenaCoures1
Bueno, ya era hora
Lo dije hace mucho, que había que promoverlo en Europa
0
K
7
#9
Beltza01
Sorprende, con la represión antipalestina que se gastan.
www.rtve.es/noticias/20250906/mas-100-detenidos-londres-manifestacion-
0
K
7
#10
platypu
#9
De un gobierno que oculto violaciones masivas de immigrantes te puedes esperar cualquier cosa
0
K
5
#6
platypu
Tambien Crimea sigue siendo Ucrania y aqui estamos. Van a reconocer tambien a Hamas como sus gobernantes o es puro postureo como todo lo que tiene que ver con un pais que no existe?
0
K
5
#7
valandildeandunie
#6
Por qué metes a Israel por en medio?
0
K
13
#8
platypu
*
#7
vaya usuarios mas pateticos responden y bloquean
0
K
5
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿No éramos vasallos?
www.declassifieduk.org/israeli-air-force-chief-given-special-immunity-
El comandante de la Fuerza Aérea israelí Tomer Bar recibió un certificado de «misión especial» para su viaje secreto al Reino Unido, que le protege de ser detenido por crímenes de guerra.
www.declassifieduk.org/britain-trained-israeli-soldiers-fighting-in-ga
Soldados israelíes que luchan en Gaza han sido entrenados en el prestigioso Royal College of Defence Studies (RCDS) de Gran Bretaña.
Ya que al contrario que seres como tú, yo nunca bloqueo.
Y bueno, vas a decirnos porque hablas de Israel?
Lo dije hace mucho, que había que promoverlo en Europa
www.rtve.es/noticias/20250906/mas-100-detenidos-londres-manifestacion-