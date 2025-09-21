edición general
Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina

El primer ministro británico, Keir Starmer, acaba de hacer pública la decisión

#1 mcfgdbbn3
Un saludo a los que decían que España hacía mal en reconocer a Palestina. ¿Todo bien por casa, especialmente en la azotea?
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#1 Y ahora que caigo
¿No éramos vasallos?
Cehona #2 Cehona
A la anglófona reina de las ranas no le va a gustar.
#4 Poll
#2 La leyenda dice que fue Churchill, el que borracho en el Cairo, dibujó las fronteras de Palestina y Transjordania un domingo por la tarde.
carakola #5 carakola
Es impostura para quedar "bien" mientras colaboran con el genocidio:
www.declassifieduk.org/israeli-air-force-chief-given-special-immunity-
El comandante de la Fuerza Aérea israelí Tomer Bar recibió un certificado de «misión especial» para su viaje secreto al Reino Unido, que le protege de ser detenido por crímenes de guerra.
www.declassifieduk.org/britain-trained-israeli-soldiers-fighting-in-ga
Soldados israelíes que luchan en Gaza han sido entrenados en el prestigioso Royal College of Defence Studies (RCDS) de Gran Bretaña.
valandildeandunie #11 valandildeandunie *
#8 Mas bien tiene pinta de que no quité el tick de mantener a este usuario en ignorados la última vez que te reporté y te cayó un strike por ello. De hecho, es hasta gracioso que me haya dado cuenta tan rápido del error que ni ha dado tiempo a que no se quede el comentario respondido, dejándote en un patético ridículo de esos a los que nos gusta someterte a diario :-D.


Ya que al contrario que seres como tú, yo nunca bloqueo. ;)

Y bueno, vas a decirnos porque hablas de Israel?
Romfitay #3 Romfitay
Y con Trumpo por ahí. Tiene su valor, aunque UK sea en gran parte responsable de haber creado un avispero en oriente medio.
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Bueno, ya era hora
Lo dije hace mucho, que había que promoverlo en Europa
#9 Beltza01
Sorprende, con la represión antipalestina que se gastan.

www.rtve.es/noticias/20250906/mas-100-detenidos-londres-manifestacion-
platypu #10 platypu
#9 De un gobierno que oculto violaciones masivas de immigrantes te puedes esperar cualquier cosa
platypu #6 platypu
Tambien Crimea sigue siendo Ucrania y aqui estamos. Van a reconocer tambien a Hamas como sus gobernantes o es puro postureo como todo lo que tiene que ver con un pais que no existe? xD xD xD
valandildeandunie #7 valandildeandunie
#6 Por qué metes a Israel por en medio?
platypu #8 platypu *
#7 vaya usuarios mas pateticos responden y bloquean :shit:
