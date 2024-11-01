edición general
Reino de España: “No a la guerra” y “escudo social”

Tras una semana de bombardeos de EEUU e Israel contra Irán, el conflicto se extiende por Oriente Medio, con miles de muertos y una crisis humanitaria inminente. El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se ha posicionado firmemente contra la guerra y gana apoyo europeo mientras que la oposición interna se divide. La duración del conflicto dependerá de la resistencia iraní, con implicaciones globales y un impacto significativo en la economía española.

