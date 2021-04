Reglas y consejos para realizar copias de seguridad en Linux

Existen muchas amenazas para tus datos. Y aunque el malware no es tan frecuente para sistemas GNU/Linux, eso no significa que no exista riesgo de ransomware. Además de eso, puede haber cualquier tipo de error de software que corrompa los datos, que un disco duro falle, incendios, inundaciones, caídas, cortes del suministro eléctrico, etc. Por eso, deberías pensar en hacer copias de seguridad para que estos problemas no te pillen desarmado y cuentes con un respaldo para poder recuperar toda esa información (o la mayoría de ella).