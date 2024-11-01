Un reformador frustrado

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, por una extraña paradoja, resulta una de las figuras más conocidas y menos entendidas de la historia argentina Sus triunfos militares y su incondicionada dedicación al servicio de la patria han situado en segundo plano no pocos de otros aspectos de su vida. Por caso, el del tránsito de este joven de elegancia refinada, con una voz algo aguda y una inteligencia privilegiada, de súbdito fiel a revolucionario es uno de ellos.