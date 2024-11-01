La redistribución de distritos, escenario de pesadilla para los demócratas [en]

Es inusual que se redibujen los distritos electorales para el Congreso antes del censo decenal. El presidente Trump ordenó a Texas que maximizase la ventaja de los republicanos en las elecciones intermedias de 2026 y así se ha hecho. Al parecer los nuevos mapas de Texas, a pesar de las objeciones de los demócratas, proporcionan hasta cinco escaños más a los republicanos. Y Trump presiona a Indiana, Missouri y a otros estados rojos a hacer lo mismo.