Las redes del odio: grupos ultras de varios países europeos coordinan campañas contra migrantes

Los responsables de Democracia Nacional (DN) tienen una agenda internacional cada vez más apretada. El partido ultraderechista ha incrementado sus contactos con formaciones de otros puntos de Europa con las que comparte un discurso xenófobo que criminaliza a las personas migrantes de distintos orígenes y plantea expulsiones masivas.
| etiquetas: racismo , xenofobia , ultraderecha
Seguro que llamar fascistas y racistas a los que sufren las consecuencias de esta dejadez de funciones arregla el problema.
Pero seguro que llamar a los vecinos fascistas y racistas lo arregla.
Cuando el Gobierno y el resto de administraciones miran para otro lado y que se jodan los vecinos.
¿Se te ha ocurrido pensar que el problema no son los inmigrantes si no la pobreza?
¿Y que pasa con los que no pueden comprar ni alquilar porque los ricos se compran segundas y terceras viviendas o directamente las compran para alquilarlas y hacerse más ricos, esos no lo sufren día a día?
Otra vez la izquierda no quiere poner el cascabel al gato y se esta pegando un tiro en el pie. Vamos a gozar del puto Feijóo y el Abascal que va a dar gusto.
Y no, VOX ni PP tampoco lo van a arreglar. Quieren mano de obra barata.
Lo de que el PPVOX no va acabar con la inmigración ilegal, por supuesto, a cierto tipo de empresario le gusta tener mano de obra que no tenga ningún derecho para poder explotarlos mejor, lo que sí van a hacer es empeorar su situación para que les puedan explotar más y mejor.
Y sin los podemos meter en hornos crematorios, mucho mejor.
Afortunadamente, no os suele salir bien
Todo inmigrante que haya entrado de manera ilegal/irregular debería ser expulsado.
¿Hace falta mano de obra*? Pues contratos en origen. Que la persona que venga tenga asegurado un modo de ganarse la vida. Si además lo puede hacer con un contrato de alquiler o residencia ya concertado mejor que mejor. Lo que no se puede es llegar a las bravas, con una mano delante y otra detrás y ver si hay suerte y puedes buscarte la vida. De ese modo o acabas… » ver todo el comentario
Siempre se pone el foco en el inmigrante y se olvida que hay gente que los contrata precisamente porque puede explotarlos, y esa gente suele irse de rositas y encima ganado mucho dinero.