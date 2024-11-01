edición general
Reddit demanda a Perplexity y otras empresas de IA por extracción masiva de comentarios de usuarios

Reddit demandó el miércoles a la empresa de inteligencia artificial Perplexity AI y a otras tres entidades, alegando que participan en una economía “ilegal a escala industrial” para “extraer” los comentarios de millones de usuarios de Reddit con fines comerciales. También se mencionan en la demanda a la empresa lituana de extracción de datos Oxylabs UAB, un dominio web llamado AWMProxy que Reddit describe como un “antiguo botnet ruso”, y la startup SerpApi, con sede en Texas.

Pertinax
Quizás de lo que se estén quejando en realidad es de que no paguen por ello.
decrypt.co/es/218691/reddit-firma-acuerdo-con-google-para-entrenamient
Alakrán_
Qué miedo daría una IA entrenada con los comentarios de Menéame. :goatse:
Pertinax
#3 Tiene toda lógica. Sería la única Isabel Ayuso verdadera.
Gry
#3 Espérate a que descubran ForoCoches :popcorn:
placeres
¿Datos de los usuarios? Querrán decir datos "propiedad" de reddit, tras apropiarse de la conversaciones entre los usuarios.
