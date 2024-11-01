Reddit demanda a Perplexity y otras empresas de IA por extracción masiva de comentarios de usuarios

Reddit demandó el miércoles a la empresa de inteligencia artificial Perplexity AI y a otras tres entidades, alegando que participan en una economía “ilegal a escala industrial” para “extraer” los comentarios de millones de usuarios de Reddit con fines comerciales. También se mencionan en la demanda a la empresa lituana de extracción de datos Oxylabs UAB, un dominio web llamado AWMProxy que Reddit describe como un “antiguo botnet ruso”, y la startup SerpApi, con sede en Texas.