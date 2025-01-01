edición general
Reddit bloqueará Internet Archive (ENG)

Reddit afirma que ha descubierto que algunas empresas de inteligencia artificial están recopilando sus datos de la Wayback Machine de Internet Archive, por lo que va a empezar a bloquear a Internet Archive para que no indexe la mayor parte de Reddit. Wayback Machine ya no podrá rastrear páginas de detalles de publicaciones, comentarios o perfiles; en su lugar, solo podrá indexar la página de inicio de Reddit.com, lo que significa que Internet Archive solo podrá archivar información sobre qué titulares y publicaciones fueron más populares.

Cyberbob #1 Cyberbob
Así que si me bajo un PDF de un libro de texto para estudiar, soy un cibercriminal de alta peligrosidad, los ISP bloquearán esa web sin orden judicial, e igual me cae una carta amenazante o multa.

Pero si una megacorporación de IA raspa y archiva todo Internet —incluyendo contenido con copyright, foros privados y trabajos ajenos— para entrenar sus modelos… cero consecuencias.

Luego te cobran por usar una IA que básicamente regurgita lo que otros crearon gratis.

El truco: si robas como individuo: “piratería” Si robas a escala industrial: “innovación”

Capitalismo.exe funcionando según lo previsto.
