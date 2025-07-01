edición general
De red social a megáfono personal: la querella francesa contra X

De red social a megáfono personal: la querella francesa contra X

La causa francesa es, por tanto, un choque entre un Estado que defiende la integridad de su espacio público digital y un empresario megalomaníaco que trata a la red social como una extensión de su voz, y sin duda, no será el último. Si se confirma la manipulación algorítmica, como no puede ser de otra manera teniendo en cuenta que alcanza incluso a su chatbot, Grok, la lección será inequívoca: convertir una infraestructura de comunicación en un altavoz personal no es solo una mala política empresarial, es también un riesgo democrático...

strike5000 #1 strike5000
Siempre pueden crea su propio "Bluesky".

¿Todavía existe Bluesky?
janatxan #2 janatxan
¿Quién dices que les obliga a usar un servicio de una empresa privada como si les estuviesen apuntando en la sien con un arma?
