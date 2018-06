Un recurso de amparo al TC aplazará el ingreso de Urdangarín en prisión

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 5 años y 10 meses de prisión para Iñaki Urdangarin por su implicación en el caso Nóos. Sin embargo, en Instituciones Penitenciarias no contemplan el ingreso inmediato del ex duque de Palma en la cárcel. De hecho, no se han realizado obras de adaptación en ninguna cárcel para recibir al marido de Cristina de Borbón.