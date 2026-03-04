Recuperan el cuerpo de un montañero fallecido mientras hacía una ruta por el Anboto

Los servicios de emergencia han recuperado este miércoles el cuerpo sin vida de un montañero de 61 años, que ha fallecido tras sufrir un desvanecimiento cuando realizaba una ruta por el monte Anboto. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el suceso se ha producido sobre las once y media de la mañana, cuando los servicios de emergencia han sido avisados por una persona que informaba de que su compañero había sufrido una indisposición en el Anboto y no podía continuar.