RECUERDOS PARA NO RECORDAR - Ilustración y prosa de Oswaldo Mejía

En ese pequeño y deshabitado mundito de tan sólo cincuenta y seis metros de circunferencia, allí se conocieron; se miraron a los ojos, y se enamoraron como sólo se enamoran los predestinados… Qué podía salir mal en ese lugar alejado de todo… ¡Pero ocurrió! Inesperadamente surgieron las diferencias y desavenencias. Entonces lo mejor era separarse; se dieron las espaldas y con su congoja a cuestas cada uno empezó a caminar en dirección contraria al otro.



Él había dado treinta y cuatro pasos y ella treinta y nueve, cuando volvieron a encontrarse en la antípoda del punto en el cual se despidieron. Se miraron a los ojos, y