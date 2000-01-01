Recorren 2.500 km en un coche eléctrico y llegan a la conclusión de que para viajar es mejor el diésel

A continuación, tomaron como referencia un coche diésel con un consumo de 5,5 litros/100 km. Al final del recorrido, el gasto en recargas del Tesla resultó ser 53,62 euros mayor que en llenar el depósito del coche diésel. Por tanto, esta diferencia sugiere que los coches diésel siguen siendo la opción más rentable para hacer largos viajes, porque permiten ahorrar en combustible y también en tiempo. Aunque las paradas para recargar los Tesla coincidían con los tiempos recomendados para descansar y estirar las piernas, el tiempo total para comp