Recorren 2.500 km en un coche eléctrico y llegan a la conclusión de que para viajar es mejor el diésel

A continuación, tomaron como referencia un coche diésel con un consumo de 5,5 litros/100 km. Al final del recorrido, el gasto en recargas del Tesla resultó ser 53,62 euros mayor que en llenar el depósito del coche diésel. Por tanto, esta diferencia sugiere que los coches diésel siguen siendo la opción más rentable para hacer largos viajes, porque permiten ahorrar en combustible y también en tiempo. Aunque las paradas para recargar los Tesla coincidían con los tiempos recomendados para descansar y estirar las piernas, el tiempo total para comp
Ahora leo que el viaje con electrico fue real y con el diesel basado en datos teoricos y costes teoricos no hicieron el viaje con el diesel en la actualidad.
Y más importante, por qué sólo han hecho el viaje con coches eléctricos? El consumo de diesel se lo han inventado, ni dicen con qué coche equivalente lo habrían hecho...
Lo veo como una excusa para darse un viajecito porque el planteamiento es absurdo.
Me salen 395kWh totales = 109€ en total (contando los 70kWh del 90% de salida cargados a 0.15 en cargador lento)
Si ponemos el consumo del diésel en 5.5l/100, ya salen 132 litros, a ~1.50€/l = 198€ en diésel
Ponle que el eléctrico gaste un 20% más de lo que estima ABRP (130€ en total) sigue siendo mas económico que el diésel.
Luego llegas a una estación, te meten sablazo de 50€ y a pagar o a empujar
Los precios varían según las franjas horarias pero aproximadamente son Francia: 0.30€ - Bélgica: 0.26€ - Alemania: 0.33€
Y yo he llegado a pagar 0.65€ en Tesla
Aunque en Alemania y Holanda la diferencia es menor, aún sale más barato el kilómetro usando cargadores Tesla que recurriendo al diesel.
Y bueno, mejor ni hablar de gasolina, obviamente.
Pudiera ser que el problema sea el tramo en España, que sí me consta que los Superchargers son caretes. Pero eso ya es un problema específico en España, no en el resto de Europa.
#9 Exacto. El eléctrico (carga en Superchargers Tesla) , incluso en comparación con el diésel, sale más económico.
No obstante, los nuevos Xpeng ya cargan a 550 kW.
Ahí entonces, en cuanto comparas lo que te has gastado en electricidad con lo que has gastado en diesel (sobre todo en Francia), esos 10 minutos que te ahorras con el diesel ves que no compensan en absoluto.
Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo me hago al menos una vez al año 2500 kms en eléctrico, y lo… » ver todo el comentario
Si tuviera que hacerme de uno, para el uso que le solía dar al último que tuve me iría a un eléctrico sin pensarlo, el puto filtro de partículas me amargó la vida con el último.
Ahora que si viese una posibilidad de colapso, un 2CV o un cuatro latas. Pero tengo la esperanza de palmarla antes.