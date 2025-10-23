edición general
8 meneos
30 clics
Reconstruir el cuerpo después del cáncer de mama: «Perderte de vista en el espejo no tiene nada que ver con la estética»

Reconstruir el cuerpo después del cáncer de mama: «Perderte de vista en el espejo no tiene nada que ver con la estética»

El trabajo de un tatuador va más allá de la creación artística. En muchos casos, un tatuaje puede funcionar como un refuerzo para la autoestima y la identidad de una persona. En estas ocasiones, pasa a formar parte de un tratamiento reconstructivo a nivel de salud. No es inusual que los clientes decidan tatuar la piel que ha sido marcada por una cicatriz, por ejemplo. Y en determinados casos, el tatuaje puede incluso convertirse en parte de la superación de un proceso oncológico. Esta es la labor que lleva a cabo Álvaro Quesada.

| etiquetas: salud , reconstrucción cuerpo , cáncer mama
7 1 0 K 92 actualidad
sin comentarios
7 1 0 K 92 actualidad

menéame