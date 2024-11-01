edición general
[EN] Reconocimiento facial masivo activa las alarmas en Reino Unido

Fuera de los supermercados o entre las multitudes de festivales, millones de personas están siendo escaneadas por sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en el Reino Unido, el único país europeo que despliega esta tecnología a gran escala. La policía dice que su objetivo es identificar e interceptar a individuos buscados escaneando rostros en grandes multitudes y comparándolos con miles de sospechosos que ya se encuentran en la base de datos policial

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Estos chinos que espían a la gente ...
2 K 40
ChatGPT #1 ChatGPT
Cómo son los chinos!
1 K 28
#4 Dav3n
Viendo cómo anda el bono UK 30Y... Buena falta les va a hacer el reconocimiento facial xD  media
1 K 21
#5 Alcalino *
"cosas de comunistas"
0 K 10
MrBorji #3 MrBorji
El mundo de Person of Interest, cada día más cerca, y no únicamente desde China. Tanto señalarles y resulta que en Occidente se hace lo mismo y peor, porque acaban en grandes corporaciones ajenas al gobierno y a cualquier regulación.
0 K 9
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
Normal, siendo un país de piratas saben bien qué tipo de gente lo habita
0 K 8

