[EN] Reconocimiento facial masivo activa las alarmas en Reino Unido

Fuera de los supermercados o entre las multitudes de festivales, millones de personas están siendo escaneadas por sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en el Reino Unido, el único país europeo que despliega esta tecnología a gran escala. La policía dice que su objetivo es identificar e interceptar a individuos buscados escaneando rostros en grandes multitudes y comparándolos con miles de sospechosos que ya se encuentran en la base de datos policial