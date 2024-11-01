Reconocen oficialmente un nuevo tipo de diabetes relacionado con la desnutrición que afecta a millones de personas

La diabetes tipo 5 es una forma distinta de la enfermedad que se presenta principalmente en personas jóvenes con bajo peso corporal y antecedentes de desnutrición desde etapas tempranas de la vida. A diferencia de la diabetes tipo 2, no está asociada a obesidad ni a resistencia marcada a la insulina. Según el estudio publicado en The Lancet Global Health, este subtipo se caracteriza por una producción insuficiente de insulina debido a alteraciones en el desarrollo y funcionamiento del páncreas, sin que exista un proceso autoinmune como ocurre e