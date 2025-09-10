·
3
meneos
13
clics
Reclaman la resignificación de Covadonga sin una visión «anticientífica de la historia asturiana»
La formación Aína pide derogar la ley de 1987 en la que aprecia retazos franquistas y elaborar un nuevo texto de gestión del Patronato
|
etiquetas
:
resignificación
,
covadonga
,
historia
,
asturias
2
1
2
K
8
actualidad
2 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicvic
No sabia quieres eran esta gente, pero muy irrelevante, más de lo que pensaba.
"Aína Asturies**, el nuevo partido asturianista, no obtuvo representación parlamentaria en las elecciones autonómicas de Asturias de 2023".
0
K
11
#2
Enol_1
#1
porque nun podía, al nun presentase.
1
K
18
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
