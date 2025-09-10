edición general
Reclaman la resignificación de Covadonga sin una visión «anticientífica de la historia asturiana»

La formación Aína pide derogar la ley de 1987 en la que aprecia retazos franquistas y elaborar un nuevo texto de gestión del Patronato

vicvic #1 vicvic
No sabia quieres eran esta gente, pero muy irrelevante, más de lo que pensaba.
"Aína Asturies**, el nuevo partido asturianista, no obtuvo representación parlamentaria en las elecciones autonómicas de Asturias de 2023".
Enol_1 #2 Enol_1
#1 porque nun podía, al nun presentase.
