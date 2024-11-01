Un recipiente de la diosa hitita de Eskiyapar y el ritual de “beber a la diosa” [Eng]  

El vaso de culto en forma de copa data del período hitita antiguo y fue descubierto en el yacimiento de Eskiyapar, en la actual provincia de Çorum, Turquía. Desde fuera, parece anodino. Sin embargo, en su interior revela una escena sagrada cuidadosamente compuesta. En el centro se alza una mesa ritual , sobre la cual yace una hogaza de pan . Dominando la escena se encuentra una deidad femenina , que se agarra los pechos en un gesto asociado con la nutrición, la fertilidad y la abundancia divina. Lleva una corona de disco solar , un símbolo