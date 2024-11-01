Reciente publicación en X de Thomas Maisse, congresista de los EEUU, donde asegura no ser un suicida.(ENG)

No soy suicida. Como sano. Los frenos de mi coche y mi camioneta están en buen estado. Tengo buena disciplina con el gatillo y nunca apunto con un arma a nadie, ni siquiera a mí mismo. No hay charcas profundas en mi granja y soy un buen nadador. (Enlazo Reddit porque X no se puede).
Ahora teme por su vida y declara no ser un suicida, tener buena salud, ser buen nadador, los frenos de su coche están bien y es buen tirador. Por si acaso aparece muerto, no será un suicidio ni un ahogamiento casual ni un accidente con el coche o con su arma.
Es muy, muy, muy fuerte lo que está ocurriendo en los EEUU. Hay una secta al frente del país, una secta.