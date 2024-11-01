edición general
Un recién nacido pierde la fe en la humanidad en tiempo récord: 6 días [Ing]

En un giro de los acontecimientos que ha sorprendido a la comunidad médica mundial, el bebé Nathan Jameson, nacido hace solo seis días, se ha convertido en la persona más joven de la historia en perder de forma permanente e irrevocable toda fe en la humanidad. «Esto rompe todos los récords anteriores», afirmó el lunes el psicólogo Douglas McAllister, de la U. de Chicago. «En toda la historia médica documentada, no hay ningún caso de un recién nacido que haya tardado menos de cuatro meses en desarrollar las facultades mentales necesarias…"

#3 Leon_Bocanegra *
Seguramente ha leído los disparates de @BlackDog en el hilo de los antifas. Y así cualquiera pierde la fe en la humanidad

www.meneame.net/user/BlackDog/commented
BlackDog #4 BlackDog *
#3 Te voto positivo, pero si quieres una cita solo tienes que mandarme un privado, no hace falta que se entere todo meneame, te dejo darme duro
#5 Leon_Bocanegra
#4 creeme, tus comentarios son dignos de que los vea todo el mundo. Y luego entre todos decidir si reírnos o llorar.
BlackDog #7 BlackDog *
#5 Bueno, si quieres puedes imprimir mi comentario, me lo mandas y te lo firmo, me lo puedo restregar por el cuerpo para que puedas olerme en tus noches solitarias, guapo :-* :-* :-*
Asimismov #6 Asimismov
No os lo perdáis,
el bebé nació ateo.
JanSmite #1 JanSmite
Seguro que no era gazatí, el bebé: creo que la esperanza de vida allí para los bebés no es tan alta… :palm: ¬¬
elsnons #2 elsnons
#1 gazati no, pero pelirrojo no te diría ...
