Rechazada en San Fernando la propuesta para crear un espacio museográfico a Isaac Peral y la botadura del primer submarino en La Carraca

El Pleno del Ayuntamiento rechazó un propuesta presentada por el grupo municipal AxSí que, entre otras cuestiones, planteaba la puesta en marcha de un espacio museográfico -entre otras acciones- para recuperar la figura histórica de Isaac Peral, promotor del primer submarino que se botó en el Arsenal de La Carraca, y su relación con San Fernando. La moción de los andalucistas fue apoyada por PP y VOX, mas no contó con el apoyo de la fuerza mayoritaria en la Corporación Municipal, el PSOE, que votó en contra y declino intervenir.

