La receta de Jordi Roca para un bizcocho de chocolate perfecto (y sin harina)

Hasta hace poco, Jordi Roca era el Willy Wonka del Celler de Can Roca, el heladero de Rocambolesc o el loco del chocolate de Casa Cacao. Por si fuera poco, ahora es también uno de los creadores de contenido culinario más populares de España (1,2 millones de seguidores en Instagram y más de medio millón en TikTok), gracias sobre todo a su serie de vídeorecetas Cosas de casa. Aparte de su prestigio internacional como pastelero, el hermano pequeño de Joan y Josep ha logrado destacar con una fórmula sencilla: recetas fáciles y originales al alcance de cualquiera, sentido del espectáculo, mucho humor y algo de autoparodia.