La receta de Jordi Roca para un bizcocho de chocolate perfecto (y sin harina)

Hasta hace poco, Jordi Roca era el Willy Wonka del Celler de Can Roca, el heladero de Rocambolesc o el loco del chocolate de Casa Cacao. Por si fuera poco, ahora es también uno de los creadores de contenido culinario más populares de España (1,2 millones de seguidores en Instagram y más de medio millón en TikTok), gracias sobre todo a su serie de vídeorecetas Cosas de casa. Aparte de su prestigio internacional como pastelero, el hermano pequeño de Joan y Josep ha logrado destacar con una fórmula sencilla: recetas fáciles y originales al alcance de cualquiera, sentido del espectáculo, mucho humor y algo de autoparodia.

| etiquetas: postre , receta , jordi roca , bizcocho , chocolate , perfecto
Huginn #1 Huginn
Shhh...  media
Aguarrás #2 Aguarrás
Lo vi ayer y la verdad es que mola tanto la receta como el vídeo en si.
Ambos son unos cachondos mentales. xD
ipanies #3 ipanies
Pues lo voy a probar, a ver si no rompo nada xD
verocla #4 verocla
Probaré y sobre todo por el toque final.
Graffin #6 Graffin
Tortilla de chocolate es una descripcion perfecta.
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Sin cebolla?
...cancelatti con tomatti.
