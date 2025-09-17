edición general
9 meneos
20 clics
La recaudación del IRPF se dispara un 12% y da margen al Gobierno para negociar el presupuesto

La recaudación del IRPF se dispara un 12% y da margen al Gobierno para negociar el presupuesto

España va camino de su primer superávit primario en 18 años. La reducción del déficit es compatible con una aceleración del gasto, gracias a una recaudación disparada

| etiquetas: irpf , presupuestos , superavit
8 1 0 K 109 actualidad
3 comentarios
8 1 0 K 109 actualidad
Ferran #2 Ferran
#0 muro de pago
1 K 23
ipanies #3 ipanies
Muy buena noticia.
Ese superávit debe ir en gran parte a devolver el préstamo que los trabajadores le hicimos al estado a través de la hucha de las pensiones.
1 K 16
WcPC #1 WcPC
Porque está subiendo el PIB.
0 K 12

menéame