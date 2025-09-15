La recaudación de las entradas del partido Noruega-Israel se destinará a Médicos Sin Fronteras para ayuda humanitaria en Gaza

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) anunció que la recaudación de las entradas del partido entre la selección nacional y la de Israel por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026 se destinará a Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a la ONG a abordar el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza. El partido, previsto el 11 de octubre en Oslo por la séptima fecha del Grupo I de las Eliminatorias europeas, "se desarrolla en un contexto marcado por un grave sufrimiento humanitario, y no queremos ni podemos permanecer indiferentes", enf