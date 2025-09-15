edición general
La recaudación de las entradas del partido Noruega-Israel se destinará a Médicos Sin Fronteras para ayuda humanitaria en Gaza

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) anunció que la recaudación de las entradas del partido entre la selección nacional y la de Israel por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026 se destinará a Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a la ONG a abordar el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza. El partido, previsto el 11 de octubre en Oslo por la séptima fecha del Grupo I de las Eliminatorias europeas, "se desarrolla en un contexto marcado por un grave sufrimiento humanitario, y no queremos ni podemos permanecer indiferentes", enf

Uge1966 #2 Uge1966
Pues mira, una opción interesante...
2 K 31
yoma #3 yoma
#2 Mejor opción es plantarse y no jugar nadie contra ellos.
0 K 12
rojelio #4 rojelio
#3 Esto es un troleo nivel 9000. Si participan, están ayudando a recaudar dinero para "los terroristas", y si no, demuestran (otra vez) lo poco que les importa la gente de Gaza. Bien jugado :clap:
1 K 18
emmett_brown #6 emmett_brown
#4 El trolleo para menéame está bien, pero estamos hablando de presionar para parar un genocidio.
1 K 23
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
#3 a ver, una cosa es donar 4 duros por las entradas y, otra es perder el dinero real que reciben jugadores y federaciones por participar y jugar.
Eso sin olvidar que, si nadie juega contra ellos, Israel sería la campeona del mundo, que sería un trofeo vergonzoso? Si, pero para eso hay que tener vergüenza, cosa de la que carece (entre otras tantas) NAZIsrael.
0 K 9
#5 Leon_Bocanegra
Y si Haaland les mete 5 y se van a tomar porculo a su casa mejor que mejor.
1 K 24
Mltfrtk #9 Mltfrtk
Boicot total a todos y cada uno de los eventos deportivos donde se permita participar a los genocidas sionistas {0x1f525} {0x1f525} {0x1f525}
0 K 15
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
posturetas frente al publuco, es negarse a participar, lo otro es postureo y hacerse el guays pero yo sigo gozando y a otra cosa mariposa
0 K 8

