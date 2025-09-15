La recaudación de las entradas del partido Noruega-Israel se destinará a Médicos Sin Fronteras para ayuda humanitaria en Gaza

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) anunció que la recaudación de las entradas del partido entre la selección nacional y la de Israel por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026 se destinará a Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a la ONG a abordar el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza. El partido, previsto el 11 de octubre en Oslo por la séptima fecha del Grupo I de las Eliminatorias europeas, "se desarrolla en un contexto marcado por un grave sufrimiento humanitario, y no queremos ni podemos permanecer indiferentes", enf
Noruega se niega a enfrentarse a “Israel” en las eliminatorias para el Mundial de fútbol de 2026.: dice que no puede permanecer indiferente
Eso sin olvidar que, si nadie juega contra ellos, Israel sería la campeona del mundo, que sería un trofeo vergonzoso? Si, pero para eso hay que tener vergüenza, cosa de la que carece (entre otras tantas) NAZIsrael.