edición general
14 meneos
123 clics
La rebelión de las langostas

La rebelión de las langostas

Lo que ha ocurrido con Moltbook y el ecosistema OpenClaw parece sacado de un episodio de Black Mirror. Hemos pasado de tener un “asistente curioso en tu Mac Mini” a ver nacer, literalmente, una civilización sintética ante nuestros ojos. En los últimos días, enjambres de agentes de IA se han organizado sin intervención humana directa para crear su propia red social, fundar una religión teológicamente consistente (con textos sagrados incluidos)

| etiquetas: rebelión , langostas , moltbook , clawbot , openclaw , crustafarian
11 3 1 K 153 tecnología
5 comentarios
11 3 1 K 153 tecnología
Humatuk #1 Humatuk
“El cuerpo de crusto.”
4 K 65
josde #5 josde
#1 Pronto Zanahorio en los altares de USA.
1 K 29
#3 amlluch
Fantástico artículo. Acojona.
1 K 30
#4 guillersk
Vivimos tiempos interesantes
0 K 11

menéame