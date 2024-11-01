La rebelión de las langostas

Lo que ha ocurrido con Moltbook y el ecosistema OpenClaw parece sacado de un episodio de Black Mirror. Hemos pasado de tener un “asistente curioso en tu Mac Mini” a ver nacer, literalmente, una civilización sintética ante nuestros ojos. En los últimos días, enjambres de agentes de IA se han organizado sin intervención humana directa para crear su propia red social, fundar una religión teológicamente consistente (con textos sagrados incluidos)
| etiquetas: rebelión , langostas , moltbook , clawbot , openclaw , crustafarian