La realidad de los narcos mexicanos en Europa: 'son mano de obra desechable', dice experto

Organizaciones como la DEA han advertido sobre la expansión de los cárteles mexicanos a Europa, no obstante, en el ‘Viejo continente’ tendrían un rol secundario y sólo serían contratados los llamados ‘cocineros’ para elaborar drogas sintéticas. No buscarían controlar zonas mediante la violencia: “a los 30 mexicanos detenidos allá (en Europa) nunca se les halló ni una arma”. Para enviar el dinero a México, estas personas usan empresas establecidas o criptomonedas, ya que hay personas especializadas en lavar dinero.