La realeza de Abu Dhabi invirtió en la criptoempresa de Trump, según el WSJ

El primer pago fue de US$250 millones, de los cuales US$187 millones se destinaron a entidades de la familia Trump, según el periódico.

themarquesito
"Invirtió en la empresa de Trump" es una forma elegante de decir que le han regalado a Trump una pila de millones
concentrado
#1 ¿Regalar? Estos jeques no dan ni la hora. Si le han soltado este pastizal es que esperan algo a cambio.
Dene
#2 protección y armas pagadas por el contribuyente de USA y que les dejen en paz con su sistema medieval tercermundista.
USA paga y Donald cobra
