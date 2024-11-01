·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7900
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
3885
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
3263
clics
Patatas a lo probe
4885
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
3284
clics
Así es como tu gato te manipula
más votadas
508
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
576
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
384
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
371
Antifa solía desenmascarar a los neonazis, ahora está exponiendo a ICE: ‘los depredadores no obtienen anonimato’ (EN)
401
Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
4
clics
La realeza de Abu Dhabi invirtió en la criptoempresa de Trump, según el WSJ
El primer pago fue de US$250 millones, de los cuales US$187 millones se destinaron a entidades de la familia Trump, según el periódico.
|
etiquetas
:
trump
,
realeza
,
abu dhabi
,
criptomoneda
2
1
0
K
45
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
"Invirtió en la empresa de Trump" es una forma elegante de decir que le han regalado a Trump una pila de millones
3
K
64
#2
concentrado
#1
¿Regalar? Estos jeques no dan ni la hora. Si le han soltado este pastizal es que esperan algo a cambio.
0
K
20
#3
Dene
#2
protección y armas pagadas por el contribuyente de USA y que les dejen en paz con su sistema medieval tercermundista.
USA paga y Donald cobra
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
USA paga y Donald cobra