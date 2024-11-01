edición general
Reacciones políticas a los disturbios que han acabado con La Vuelta en Madrid: del aplauso de ministros a la indignación en el PP

La suspensión de la carrera a 56 kilómetros de la meta y el posterior acto protocolario de Cibeles ha generado reacciones políticas muy dispares: desde el apoyo a los manifestantes por parte de miembros del Gobierno como Yolanda Díaz, Mónica García u Óscar López, a la condena rotunda del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han responsabilizado de los altercados al presidente del Gobierno por alentar estas protestas

Chinchorro #6 Chinchorro *
#4 ¿Qué dos monstruos? ¿El ejército israelí y los niños muertos?
Ten un poquito de decencia.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 Los que luchan por acabar con la barbarie

La ONU? Porque recordemos que la ONU sanciona a los colonos ilegales y violentos que actúan en Cisjordania donde no están los terroristas de HAMAS cometiendo atrocidades
woody_alien #9 woody_alien
Isabel Díaz Ayuso

Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. ... huyendo de la policía, no de los manifestantes Ese detalle se le ha pasado por alto.
unlugar #12 unlugar
#9 "No te lo perdonaré jamás, Pedro Sanchez." - Concluyó.
#11 ZamoraBigote
Pobrecicos los Trolls que esta vez han pinchado hueso.
Joker_2O #2 Joker_2O
No esperaba menos ni de un bando ni del otro.
Chinchorro #3 Chinchorro
#1 nadie aquí ha defendido a hamás ni a sus atrocidades.
No manipules comparando a los que nos manifestamos en contra que asesinen a bebés y maten de hambre a sus padres y a los que sí defienden las matanzas indiscriminadas de gazatíes, que da mucho asco.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#3 Hay que mencionar a los dos monstruos para que brillen los héroes que luchan en la tierra de enmedio. Los que luchan por acabar con la barbarie.
yoma #5 yoma
#1 El gobierno ha repudiado en infinidad de ocasiones a Hamás. Solo espero que la derecha critique una decima parte el genocidio de Israel.
tul #8 tul
#1 seguro que tambien te parece mal que los franceses resistieran contra los nazis que ocupaban su pais, asi sois los liberales.
LinternaGorri #10 LinternaGorri
#1 Que poca vergüenza tienes, fuego cruzado...
