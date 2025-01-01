·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6848
clics
Prohibido el baño en la playa de Santa Bárbara de La Línea por la aparición de seis ejemplares de dragón azul
5709
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
6230
clics
Este español se ha jubilado a los 60 años con una pensión de más de 3.000 euros y le ha ganado la partida a la Seguridad Social
4640
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
4889
clics
La web de la NASA que te permite ver los incendios activos en España en tiempo real
más votadas
498
Los trabajadores de la tele pública gallega piden el cese de los responsables de informativos por la cobertura de los incendios
665
El Gobierno aprovecha para recordar que el PP consideraba a la UME como un "despilfarro"
317
La cumbre más alta de Galicia sucumbe a las llamas en un incendio que la Xunta ocultó durante días
445
La manipulación política de los incendios en la TVG: entre censura y propaganda del PP
241
Los estadounidenses más ricos mueren antes que los europeos más pobres
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
47
clics
El RCD MALLORCA discrimina a los discapacitados #Mallorca #RCDMallorca
El RCD MALLORCA discrimina a los discapacitados
#Mallorca
#RCDMallorca
Enlace a la petición:
www.change.org/p/hagamos-que-las-personas-de-más-de-65-gd-tengan-dere
|
etiquetas
:
mallorca
,
discapacitados
4
1
0
K
45
ocio
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
45
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
cabobronson
#6
el Atleti lo hace
1
K
22
#12
mente_en_desarrollo
#9
¿Vuelve?
Sin insultar, que como meneante pro, yo no necesito entrar a los meneos para cuñadear.
Hostia, no pensaba que la gilipollez de mi primer comentario iba a ser tan difícil de pillar.
0
K
11
#1
mente_en_desarrollo
Todos los clubes.
Yo aún no he visto a ningún club que pongan de delantero centro a alguien cojo o ciego.
¡Y eso que se ahorrarían impuestos!
0
K
11
#2
Powertrip
#1
ahora entiendo tu nick
5
K
49
#3
antesdarle
#1
habla del público
espero que sea irónico tu mensaje
0
K
11
#6
mente_en_desarrollo
#3
No. ¿Por qué iba a ser irónico?
Es lo más normal del mundo, contratar cojos para jugar al fútbol y mancos el boxeo.
0
K
11
#5
Khanbaliq
#1
¿Como que no? ¿Y Morata?
3
K
36
#7
mente_en_desarrollo
#5
No pillo la referencia (no entiendo de fútbol), pero imagino que es "por malo" (igual que en los videojuegos, al malo se le llama manco).
Pero positivo, que al menos pareces el único de los que me ha contestado que tenía pilas en el detector de ironía.
0
K
11
#8
Jointhouse_Blues
#5
Exacto. Y si nos ponemos a hablar de discapacidad intelectual, el fútbol está lleno de ejemplos de superación.
0
K
12
#9
elGude
#1
vuelve a ver el vídeo y usa todas tus neuronas para entender el contenido.
0
K
11
#13
PerritaPiloto
*
#1
Pues yo he visto equipos enteros de fútbol adaptado, porque a diferencia de ellos, o de ti, no soy ciega.
0
K
8
#4
antesdarle
La campaña de change.org
www.change.org/p/hagamos-que-las-personas-de-más-de-65-gd-tengan-dere
0
K
11
#11
elGude
#4
gracias, me importa poco que no salga la noticia, con que una persona firme ya es una victoria.
0
K
11
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sin insultar, que como meneante pro, yo no necesito entrar a los meneos para cuñadear.
Hostia, no pensaba que la gilipollez de mi primer comentario iba a ser tan difícil de pillar.
Yo aún no he visto a ningún club que pongan de delantero centro a alguien cojo o ciego.
¡Y eso que se ahorrarían impuestos!
Es lo más normal del mundo, contratar cojos para jugar al fútbol y mancos el boxeo.
Pero positivo, que al menos pareces el único de los que me ha contestado que tenía pilas en el detector de ironía.
www.change.org/p/hagamos-que-las-personas-de-más-de-65-gd-tengan-dere