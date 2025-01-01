edición general
El RCD MALLORCA discrimina a los discapacitados #Mallorca #RCDMallorca  

El RCD MALLORCA discrimina a los discapacitados #Mallorca #RCDMallorca Enlace a la petición: www.change.org/p/hagamos-que-las-personas-de-más-de-65-gd-tengan-dere

| etiquetas: mallorca , discapacitados
cabobronson #10 cabobronson
#6 el Atleti lo hace {0x1f61c}
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#9 ¿Vuelve?

Sin insultar, que como meneante pro, yo no necesito entrar a los meneos para cuñadear.

Hostia, no pensaba que la gilipollez de mi primer comentario iba a ser tan difícil de pillar.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Todos los clubes.

Yo aún no he visto a ningún club que pongan de delantero centro a alguien cojo o ciego.

¡Y eso que se ahorrarían impuestos!
Powertrip #2 Powertrip
#1 ahora entiendo tu nick
antesdarle #3 antesdarle
#1 habla del público :palm: espero que sea irónico tu mensaje
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#3 No. ¿Por qué iba a ser irónico?

Es lo más normal del mundo, contratar cojos para jugar al fútbol y mancos el boxeo.
#5 Khanbaliq
#1 ¿Como que no? ¿Y Morata?
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 No pillo la referencia (no entiendo de fútbol), pero imagino que es "por malo" (igual que en los videojuegos, al malo se le llama manco).

Pero positivo, que al menos pareces el único de los que me ha contestado que tenía pilas en el detector de ironía.
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#5 Exacto. Y si nos ponemos a hablar de discapacidad intelectual, el fútbol está lleno de ejemplos de superación.
elGude #9 elGude
#1 vuelve a ver el vídeo y usa todas tus neuronas para entender el contenido.  media
#13 PerritaPiloto *
#1 Pues yo he visto equipos enteros de fútbol adaptado, porque a diferencia de ellos, o de ti, no soy ciega.
elGude #11 elGude
#4 gracias, me importa poco que no salga la noticia, con que una persona firme ya es una victoria.
menéame