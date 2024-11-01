edición general
7 meneos
25 clics
Razón médica por la que Barron Trump no puede alistarse en el ejército estadounidense, mientras los furiosos estadounidenses quieren enviarlo a la guerra de Irán. (Eng)

Razón médica por la que Barron Trump no puede alistarse en el ejército estadounidense, mientras los furiosos estadounidenses quieren enviarlo a la guerra de Irán. (Eng)

Ni Donald ni sus hijos —Donald Jr., Eric, Ivanka y Tiffany— han servido en el ejército, lo que deja a Barron Trump como el posible primero de su familia en hacerlo. Es bien sabido que Donald Trump evitó el reclutamiento varias veces. Por ejemplo, el Dr. Larry Braunstein, podólogo en Queens que murió hace unos 20 años, diagnosticó a Trump con espolones óseos como un favor a su padre, Fred, lo que lo ayudó a eludir el servicio militar. En 2016, Trump reveló que un médico “me dio una carta –una carta muy contundente– sobre el talón”

| etiquetas: barron trump , trump , eric trump , ivanka trump , donald jr , servicio militar
6 1 0 K 68 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 68 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Seria el primer millonario o hijo de millonario que fuera a la guerra... eso es para pobres, latinos y negros... :troll: :troll: :troll:
5 K 80
#3 Pivorexico
#1 Bueno alguno "va" como fue el caso de la Mili , pero bien atrás y/o colocados en despachos o tan solo pasan a cobrar y para casa .
0 K 11
A.more #2 A.more
El Abascal americano?
0 K 9
#4 meneametemp
Aquí la razón médica;
:take: :take: :take:
0 K 7

menéame