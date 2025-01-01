·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7287
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6524
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
5302
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6195
clics
OTAN (Viñeta)
5182
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
más votadas
437
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
390
Samantha Vallejo-Nájera abandona Masterchef tras trece años al considerar afianzado el crecimiento de Vox
496
El gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
446
Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario
440
Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
46
clics
RAZER quiere monetizar tu soledad con una IA anime
Video de Baitybait explicando el nuevo proyecto de Razer que consiste en una "Alexia" con IA que "controla" 24/7 tus actividades y te "aconseja".
|
etiquetas
:
baitybait
,
razer
,
ia
,
asistente
3
1
0
K
41
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
41
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Atusateelpelo
*
Lo subo porque igual que me resulta curioso me da un poco de miedo que este sea el camino que se termine siguiendo y lo que podria significar (el sueño humedo de cualquier Gobierno que quisise controlar a sus ciudadanos).
0
K
16
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente