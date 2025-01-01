edición general
RAZER quiere monetizar tu soledad con una IA anime

Video de Baitybait explicando el nuevo proyecto de Razer que consiste en una "Alexia" con IA que "controla" 24/7 tus actividades y te "aconseja".

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
Lo subo porque igual que me resulta curioso me da un poco de miedo que este sea el camino que se termine siguiendo y lo que podria significar (el sueño humedo de cualquier Gobierno que quisise controlar a sus ciudadanos).
